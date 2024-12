Ukraine-News Russland erobert weitere Ortschaften in der Ostukraine

16:26 Uhr | Ukraine präsentiert neue weitreichende Raketen-Drohne

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red Kiew hat am Tag der Streitkräfte der Ukraine eine neue Drohne mit Raketenantrieb namens "Peklo" (deutsch: Hölle) präsentiert. "Es ist sehr wichtig, dass unsere Verteidiger eine solch moderne Waffe ukrainischer Herstellung bekommen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Mitteilung. Die weitere Aufgabe bestehe in der Erhöhung der Produktion und dem Einsatz der Waffe mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern.

Bildrechte: IMAGO/Ukrinform Der Minister für strategische Industriebranchen, Herman Smetanin, schrieb bei Telegram, dass die ersten Dutzend Exemplare dieser Waffe bereits an die Armee übergeben worden seien. Die Entwicklungszeit gab er mit einem Jahr an. Die Zielgenauigkeit und der Schutz vor elektronischen Abwehrmitteln würden ständig verbessert. Mit der angegebenen Reichweite könnte die Waffe gegen Ziele im russischen Hinterland und bis in die Hauptstadt Moskau eingesetzt werden. Der Kreml ist etwa 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

12:52 Uhr | Russische Armee rückt vor

Russische Streitkräfte haben laut Militärbeobachtern in Kiew weitere Geländegewinne in der Ukraine gemacht. Den Angaben zufolge rückten sie in der ostukrainischen Stadt Kurachowe vor. Bereits Anfang der Woche gab es übereinstimmende Berichte von Militärbeobachtern, wonach die Stadt schon zur Hälfte in russischer Hand gewesen sein soll.

Auch nördlich davon haben die Russen weitere Ortschaften besetzt. Demnach konnte das Moskauer Militär etwa die Ortschaft Stari Terny einnehmen, die sich nordwestlich von Kurachowe am anderen Ufer eines Stausees befindet. Damit sind die russischen Angreifer bereits im Rücken der ukrainischen Verteidiger.

Zunehmend gefährlich wird auch die Lage der ukrainischen Truppen in Pokrowsk. Mit der Einnahme von Nowopustynka drohen die Angreifer südlich der Stadt nach Westen durchzustoßen, womit Pokrowsk ebenfalls in die Zange gerät.

10:17 Uhr | Putin ernennt neuen Gouverneur für Kursk

Russlands Präsident Wladimir Putin hat überraschend den Parlamentsabgeordneten Alexander Chinstein zum neuen Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region Kursk ernannt. "Derzeit ist dort Krisenmanagement gefragt", kommentierte Putin die vom Fernsehen übertragenen Ernennung. Chinstein löst den erst im Mai vom Kremlchef ernannten Gouverneur Alexej Smirnow ab, der erst vor zwei Monaten bei einer Regionalwahl angeblich eine deutliche Mehrheit der Stimmen bekommen hatte.



Die ukrainischen Streitkräfte hatten im Sommer Teile des russischen Grenzgebiets in der Region Kursk unter ihre Kontrolle gebracht. Russische Einheiten versuchen seit Monaten die in die Region Kursk eingedrungenen Ukrainer wieder aus dem Land zu vertreiben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

04:52 Uhr | Selenskyj fordert wirksame Sicherheitsgarantien

Anlässlich des 30. Jahrestages des Budapester Memorandums forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land. Die Ukraine hatte 1994 ihre Atomwaffen abgegeben, erhielt jedoch nur unverbindliche Zusicherungen, die sich als unwirksam erwiesen hätten, so Selenskyj. Für einen dauerhaften Frieden brauche es ein realistisches Sicherheitsfundament, das Waffenlieferungen und ein NATO-Bündnis umfasse.