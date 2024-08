Nach ukrainischen Angaben kommt die Offensive der eigenen Truppen in Russlands Region Kursk langsamer, am Tag aber noch etwa einen Kilometer voran. Reporterin Rebecca Barth beobachtete gestern in der Region Sumy ukrainische Soldaten in Pick ups oder Bussen, in gepanzerten Fahrzeugen und auf Motorrädern auf dem Weg zur russischen Grenze. Ein ukrainischer Offizier, der die Operation in Teilen mitgeplant haben soll, sagte dazu, nur wenige seien eingeweiht und kleine Truppenteile versteckt bewegt worden: "Den Informationsraum haben wir mit Desinformation gefüllt. Die Russen konnten nicht glauben, dass wir zu so einer Operation fähig sind."