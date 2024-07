Ukraine-News Schwere Kämpfe bei Pokrowsk in der Ostukraine

In der Umgebung der ostukrainischen Stadt Pokrowsk in der Region Donezk finden derzeit intensive Kämpfe statt. Laut der 47. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte versuchen russische Truppen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, hauptsächlich durch Infanterieangriffe, unterstützt von Kampfdrohnen. Brigadesprecherin Anastasija Blischtschik sagte, dass kaum noch gepanzerte Fahrzeuge zu sehen seien, da den Russen diese ausgegangen seien. Aufklärungsdrohnen zeigen viele zerstörte gepanzerte Fahrzeuge. Der Generalstab in Kiew berichtet, dass das russische Militär versucht, die Angriffe in der Region zu intensivieren, weshalb die Verteidigungslinien verstärkt und mehr Munition an die Front gebracht werden.