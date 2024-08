Ukraine-News Massive russische Luftangriffe auf ukrainische Städte – Treffer auch im Westen

In der russischen Stadt Saratow, etwa 900 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, ist nach Angaben der Behörden der Flughafen beschädigt worden. Auch eine Frau sei verletzt worden, wodurch blieb offen. Heute Morgen sei der Flugbetrieb wieder angelaufen. In der Nähe von Saratow liegt auch Engels, wo sich ein Stützpunkt für strategische Bomber befindet. Ob er das Ziel ukrainischer Angriffe war, blieb zunächst unklar.

Die Ukraine fordert vom Westen, die zur Verfügung gestellten Waffen für Angriffe auch weit in russisches Territorium hinein nutzen zu dürfen. "Eine solche Entscheidung würde den russischen Terror schneller beenden", schrieb der Stabschef des Kiewer Präsidentenamts, Andrij Jermak, auf Telegram.

Nach aktuelleren Angaben des ukrainischen Ministerpräsident Denys Schmyhal ist heute schon mehr als die Hälfte der Bezirke in der Ukraine von russischen Angriffen betroffen gewesen, insgesamt 15 Regionen. "Es gibt Tote und Verletzte", schrieb Schmyhal auf Telegram.

Bei den russischen Luftangriffen heute Morgen ist nach offiziellen ukrainischen Angaben auch die Energie-Infrastruktur in vier Bezirken getroffen worden, in Saporischschja, Sumy, Riwne und Lwiw.

Bei russischen Luftangriffen am frühen Morgen sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Berichte über Todesopfer gab es demnach aus Luzk im Nordwesten des Landes, etwa 130 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, sowie in Dnipro im Osten und bei Saporischschja im Süden der Ukraine.

Russland hat die Ukraine am Morgen massiv mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. In Kiew war die Rede von einem der schwersten Luftangriffe in dem bereits mehr als zwei Jahre dauernden Krieg. Explosionen wurden aus dem Umland der Hauptstadt und aus den Gebieten Schytomir, Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw gemeldet.