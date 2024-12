Ukraine-News Nato und Verbündete verstärken Unterstützung für die Ukraine

Die Verteidigungsminister der USA und der Ukraine, Lloyd Austin und Rustem Umerow, haben in einem Telefonat über die zukünftige Militärhilfe Washingtons und den Einsatz neuer russischer ballistischer Raketen beraten. Laut Pentagon verurteilte Austin den jüngsten Raketenbeschuss russischer Streitkräfte auf zivile Infrastruktur sowie den Einsatz einer ballistischen Mittelstreckenrakete in der Ukraine als "weitere Eskalation in Russlands Krieg". Zudem standen strategische Planungen für 2025 im Fokus des Gesprächs, so der ukrainische Verteidigungsminister Umerow.