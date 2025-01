Der nördlich von Rügen havarierte Öltanker "Eventin" wird von drei leistungsstarken Schleppern in Richtung Süden gezogen. Ziel ist es, in einem größeren Seegebiet mehr Handlungsspielraum zu gewinnen, falls es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommt, erklärte ein Sprecher des Havariekommandos. Ob und wann der Tanker in einen Hafen geschleppt werden kann, ist bisher unklar. Ölverschmutzungen wurden bei einem Überflug durch ein Sensorflugzeug am Freitag nicht festgestellt. Die 274 Meter lange "Eventin" war nach einem kompletten Stromausfall, einem sogenannten Blackout, manövrierunfähig und trieb seit der Nacht zu Freitag in der Ostsee.