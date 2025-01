Ukraine-News Razzien in der Ukraine gegen Wehrdienstverweigerer

Männern in der Ukraine im Alter zwischen 18 und 60 Jahren ist es bis auf wenige Ausnahmen verboten, das Land zu verlassen. Wer einer Einberufung entgehen will, dem bleibt nur die illegale Ausreise. Schätzungen zufolge sind bis zu Zehntausende Ukrainer mithilfe von Schleusern, falschen Papieren oder Bestechung von Grenzschutzbeamten illegal ausgereist. Dutzende von ihnen starben beim Versuch, Grenzflüsse zu durchschwimmen.



Die ukrainische Armee hat in den fast drei Jahren des Krieges gegen Russland schwere Verluste erlitten und muss immer härter um Nachwuchs kämpfen. Im Land gibt es viel Kritik am System der Mobilisierung für die Armee, das viele für korrupt und unfair halten. So sollen viele Regierungsbeamte vom Wehrdienst befreit worden sein. Als Reaktion hatte die Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj die Mobilisierungsbehörde personell komplett umgebaut.