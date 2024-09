Das russische Verteidigungsministerium erklärt zu dem tödlichen Angriff auf die ukrainische Stadt Poltawa am Dienstag, dass sich dieser gegen Soldaten und ausländische Ausbilder gerichtet habe. Ziel sei ein Militärausbildungszentrum gewesen. An dem Institut würden "unter Anleitung ausländischer Ausbilder Spezialisten für Kommunikation und elektronische Kriegsführung aus allen Teilen und Militäreinheiten der ukrainischen Streitkräfte sowie Bediener unbemannter Luftfahrzeuge ausgebildet, die an Angriffen auf zivile Objekte auf dem Territorium der Russischen Föderation beteiligt sind". Zudem teilte das Ministerium mit, dass es das Hyperschall-Waffensystem Kinschal gegen militärindustrielle Einrichtungen in der westukrainischen Stadt Lwiw eingesetzt habe.