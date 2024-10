15:49 Uhr | Verantwortlicher Sicherheitschef des AKW Saporischschja bei Anschlag getötet

Ein Verantwortlicher des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist bei einem Anschlag mit einer Autobombe ums Leben gekommen. Der ukrainische Geheimdienst veröffentlichte am Freitag ein Video, das die Explosion eines Autos zeigte und erklärte dazu, dass der "Sicherheitschef" des Atomkraftwerks, Andrij Korotky, getötet worden sei. Korotky sei ein "Kriegsverbrecher", er habe "freiwillig mit den russischen Besatzern zusammengearbeitet", erklärte der Geheimdienst.

Die Russland nahestehende Leitung des Atomkraftwerks bestätigte den Tod Korotkys und sprach von einem "terroristischen Anschlag im Auftrag Kiews". Nach Angaben des russischen Ermittlerkomitees war ein Sprengsatz unter Korotkys Auto platziert worden, der explodierte, als er losfuhr.

13:50 Uhr | Ukraine warnt vor Wasserknappheit in Region Donezk

Ukrainische Behörden haben am Freitag vor Problemen bei der Wasserversorgung in der östlichen Region Donezk infolge heftiger russischer Angriffe gewarnt. 260.000 Menschen könnten von Wasserknappheit betroffen sein, erklärte der Gouverneur der Region, Wadim Filaschkin, am Freitag im Online-Dienst Telegram. Russische Angriffe hätten im vergangenen Monat zwei Wasserversorgungsanlagen schwer beschädigt und es sei nicht möglich, die Anlagen wiederherzustellen. "Der Norden der Region Donezk wird auf unbestimmte Zeit ohne Wasserversorgung bleiben", betonte Filaschkin.

10:47 Uhr | Ukraine meldet russische Drohnenangriffe

Die Ukraine ist nach Angaben ihrer Luftwaffe auch in der Nacht zum Freitag mit russischen Drohnen angegriffen worden. Ziel sei kritische Infrastruktur gewesen. Von 19 Drohnen habe man neun abschießen und sieben weitere durch elektronische Störsignale beeinträchtigen können. Was mit den anderen drei Drohnen passierte, erklärte die Luftwaffe nicht.

In der Hauptstadt Kiew sei ein Wohnhaus beschädigt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Ein Brand sei rasch gelöscht worden. Der Gouverneur der zentralukrainischen Region Kirowohrad meldete Schäden an einem Verwaltungsgebäude, ein Angestellter sei leicht verletzt worden. In der südlichen Region Cherson wiederum wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs im Verlauf des vergangenen Tages bei mehreren Angriffen wichtige Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen und 35 Privathäuser getroffen. Ein Mensch sei getötet worden, vier weitere verletzt.

10:01 Uhr | Brände in russischen Tanklagern

In zwei russischen Tanklagern sind in der Nacht Brände ausgebrochen. Bei dem Feuer im Gebiet Woronesch nannte Gouverneur Alexander Gussew einen ukrainischen Drohnenangriff als Ursache. Teile einer abgefangenen Kampfdrohne seien in das Lager gefallen und hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt, schrieb er auf Telegram. In sozialen Netzwerken wurden Videos des mutmaßlichen Drohneneinschlags verbreitet. Das Ausmaß des Brandes ließ sich daraus aber nicht abschätzen.

Ein großes Feuer mit brennenden Treibstofftanks gab es dagegen in einem Dorf bei Perm am Ural. Das teilte der russische Katastrophenschutz mit. Von einem Drohnenangriff war nicht die Rede, auch wenn ukrainische Drohnen mittlerweile solche Entfernungen überwinden können. Der Ort befindet sich etwa 1.700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

06:44 Uhr | Selenskyj bezeichnet Ruttes Besuch als richtungsweisend