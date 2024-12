Ukraine-News Ukrainischer Generalstab meldet schwere Kämpfe entlang der gesamten Front

Der ukrainische Generalstab hat schwere Kämpfe entlang der gesamten Front zu Russland gemeldet. Die Kampfhandlungen hätten trotz des einsetzenden Winterwetters entlang der gesamten Frontlinie noch einmal zugenommen, hieß es. So ist im Lagebericht vom späten Samstagabend von insgesamt 274 Gefechten die Rede. Das sind 84 mehr als am Vortag.

Dem Kiewer Generalstab zufolge gab es allein in dem von ukrainischen Truppen besetzten Territorium der russischen Region Kursk 55 Zusammenstöße. Neben dem schon seit Wochen schwer umkämpften Abschnitt vor Pokrowsk aktivierten die russischen Truppen ihre Angriffe überraschend auch weiter nördlich an der Grenze zwischen den Gebieten Donezk und Luhansk. Im Raum Siwersk hätten die russischen Truppen 55 Vorstöße unternommen. 39 der Gefechte hielten noch an, berichtete der Generalstab.