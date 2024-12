14:50 Uhr | AFP: Russland erobert im November größtes Gebiet in der Ukraine seit März 2022

Die russische Armee hat im November in der Ukraine einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur AFP zufolge die größten Gebietsgewinne seit März 2022 verzeichnet. Wie aus der Analyse hervorgeht, eroberten die russischen Streitkräfte im vergangenen Monat 725 Quadratkilometer Territorium. Die Analyse basiert auf Daten der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), die in den USA ansässig ist.

Fast 90 Prozent dieser Gebietsgewinne erzielte die russische Armee demnach in der ostukrainischen Region Donezk, wo sie auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vorrückte. Die ukrainische Armee kontrolliert nur noch weniger als ein Drittel der Region Donezk. Anfang des Jahres waren es noch mehr als 40 Prozent gewesen. Bereits im vergangenen Oktober hatten die russischen Streitkräfte mit damals 610 eroberten Quadratkilometern laut den ISW-Daten die bis dahin größten Gebietsgewinne seit zweieinhalb Jahren erreicht.

13:11 Uhr | Scholz und Selenskyj gedenken in Kiew gefallener Soldatinnen und Soldaten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Kiew gemeinsam mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der im Krieg gegen Russland gefallenen Soldatinnen und Soldaten gedacht. Scholz und Selenskyj besuchten am Montag das provisorische Mahnmal auf dem Platz der Unabhängigkeit in der ukrainischen Hauptstadt. Zuvor hatten beide ein Krankenhaus besucht, wo der Bundeskanzler mit Verwundeten des Kriegs sprach, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

10:10 Uhr | Selenskyj: Besetze Gebiete zum Teil nur diplomatisch zurückzubekommen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News eingeräumt, dass sein Land einen Teil der von Russland besetzten Gebiete nur auf diplomatischen Wege zurückbekommen könne. Er gab demnach in einem Interview zu, dass es für sein Land schwierig sei, die besetzten Gebiete vollständig militärisch zurückzuerobern. "Unsere Armee ist dafür nicht stark genug. Das stimmt", zitierte die Agentur Selenskyj. "Wir müssen diplomatische Lösungen finden." Solche Schritte könnten aber nur in Erwägung gezogen werden, "wenn wir wissen, dass wir stark genug sind".

10:05 Uhr | Mann stirbt bei russischem Drohnenangriff in Stadt nahe Kiew

Die Ukraine ist Behördenangaben zufolge in der Nacht von 110 russischen Drohnen angegriffen worden. Bei den Angriffen seien ein 45-jähriger Mann in der Stadt Ternopil im Westen des Landes getötet und drei weitere Menschen verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei am Montag mit. Rund 100 Menschen wurden demnach evakuiert.

Die Stadt Ternopil liegt rund 350 Kilometer südwestlich von Kiew und ist bisher weitgehend von russischen Angriffen verschont geblieben. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, 52 der 110 Drohnen seien durch die Luftabwehr abgefangen worden, unter anderem über der Region Kiew.

10:00 Uhr | Ukrainische Stadt Kurachowe schon halb in russischer Hand

Russische Truppen haben nach übereinstimmenden Berichten von Militärbeobachtern große Teile der ostukrainischen Stadt Kurachowe erobert. Der ukrainische Militärblog DeepState markierte den östlichen Teil als russisch besetzt. Der russische Militärblog Rybar berichtete von Kämpfen im Zentrum der Stadt, die vor dem Krieg etwa 18.000 Einwohner hatte. Ende November hatten sich ukrainischen Behörden zufolge trotz der starken Zerstörungen immer noch etwa 650 Zivilisten in Kurachowe aufgehalten. Der Generalstab der Ukraine in Kiew berichtete, dass es allein am Sonntag 48 russische Sturmangriffe in Kurachowe und umliegenden Ortschaften gegeben habe.

Der Fall der Stadt hatte sich vergangene Woche beschleunigt, als ein russischer Stoßtrupp fast ungehindert ins Zentrum vordringen und sich festsetzen konnte. Ukrainische Militärs vor Ort klagen über einen Mangel an Soldaten zur Verteidigung. Auch die Städte Tschassiw Jar und Torezk sollen bereits zu großen Teilen von russischen Truppen erobert worden sein. Russische Truppen rücken im ostukrainischen Industrie- und Bergbaugebiet Donbass seit Monaten vor. Nach Einschätzung von Beobachtern nehmen sie derzeit auch hohe Verluste in Kauf, um in den Wochen vor dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald Trump in den USA größere ukrainische Gebiete zu besetzen.

09:28 Uhr | Einsatz nordkoreanischer Soldante globalisiert Ukraine-Krieg