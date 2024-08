12:04 Uhr | Russland ordnet weitere Evakuierungen in Grenzregion an

Russland hat angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk Evakuierungen in einem zweiten Gebiet angeordnet. Nach Angaben von Gouverneur Alexej Smirnow wurden Menschen aus dem Bezirk Belowski evakuiert. Dort lebten offiziellen Angaben zufolge Anfang 2022 fast 15.000 Menschen. Auch in der benachbarten Region Belgorod wurden Bewohner des Bezirks Krasnojaruschski in Sicherheit gebracht, wie der dortige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mitteilte.

Vor rund einer Woche waren ukrainische Soldaten bei einem Überraschungs-Angriff in die Region Kursk eingedrungen. Seitdem wird in dem Gebiet gekämpft. Die an Kursk grenzende Region Belgorod ist regelmäßig Ziel ukrainischer Luft- und Drohnenangriffe, die als Vergeltung für Attacken von russischer Seite gelten. Bereits mehrfach wurden in der Region Evakuierungen angeordnet.

11:10 Uhr | Weiterer Ringtausch: Deutschland unterstützt Tschechiens Militärhilfe an Ukraine

Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert in einem zweiten Ringtausch weitere 14 Kampf- und drei Bergepanzer an Tschechien. Das Unternehmen erklärte, der Wert des Auftrages durch die deutsche Bundesregierung liege in einem niedrigeren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Im Zuge des Ringtausches gebe dafür Tschechien weitere militärische Ausrüstung zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland ab. Ein erstes Ringtauschverfahren hatte es im Oktober 2022 gegeben.

10:22 Uhr | Ukrainischer Vize-Minister wegen Korruptionsverdacht festgenommen

In der Ukraine sind einer von vier Vize-Energieministern und andere Beschuldigte wegen Korruptionsverdacht festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen sie mit einer halben Million Dollar geschmiert worden sein. Demnach ging es um den Schmuggel von Maschinen und Geräten eines staatlichen Kohlebergwerks im Donezk.

08:48 Uhr | Ukraine exportiert deutlich mehr Getreide

Die Ukraine hat im Juli doppelt so viele Nahrungsmittelprodukte exportiert wie im Vorjahresmonat. Nach Daten der Handelsgewerkschaft UGA waren es mehr als 4,2 Millionen Tonnen.

Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Demnach wurde der weitaus überwiegende Teil von der Hafenstadt Odessa aus über einen Schiffskorridor transportiert. Diesen konnte die Ukraine einrichten, nachdem sich Russland gezwungen sah, nahezu all seine einsatzbereiten Kriegsschiffe von der besetzten Krim in andere Gebiete zu verlegen.



Trotz der gestiegenen Exporte im Juli rechnen Fachleute allerdings in der Saison 2024/25 insgesamt mit einem Rückgang wegen ungünstiger Wetterbedingungen und der Auswirkungen des Krieges.

Update 08:25 Uhr | Teile der Region Belgorod evakuiert

Russische Behörden haben die Evakuierung von Teilen der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine angeordnet. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte via Telegram, es gebe feindliche Aktivitäten an der Grenze des Bezirks Krasnojaruschski. "Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung" würden die Menschen an "sicherere Orte" gebracht". In dem Bezirk leben offiziellen Angaben zufolge rund 14.000 Menschen.