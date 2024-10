Ukraine-News Russland greift Luftwaffenstützpunkt mit Hyperschallrakete an

15:56 Uhr | Kreml sieht keine Grundlage für Friedenspläne

Der Kreml sieht keine Grundlage für angebliche Pläne des Westens, den Krieg in der Ukraine durch eine vorläufige Aufteilung zu beenden. Zu diesem Thema gebe es derzeit viele Veröffentlichungen und Überlegungen, "aber bislang hat keine dieser Überlegungen eine reale Grundlage", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Er sprach von einem "deutschen Szenario", weil nach Medienberichten angeblich Berlin in diese Richtung denkt.

Dies hatte die italienische Zeitung "La Repubblica" im September berichtet. Demnach würde bei einem Ende der Kämpfe Russland vorläufig einen Teil der Ukraine besetzt halten, der Rest der Ukraine würde dafür Nato-Mitglied oder bekäme ähnlich starke Sicherheitsgarantien. Die Bundesregierung hat dies nicht kommentiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte eine solche Lösung ab. Die Ukraine fordere alle besetzten Gebiete zurück. Für Russland wiederum ist ein Ziel seines Angriffskrieges, die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zuletzt betont, man müsse die Möglichkeiten für einen Frieden ausloten.

13:51 Uhr | Russische Hyperschallrakete trifft ukranischen Luftwaffenstützpunkt

Bildrechte: mdr Das "Gebiet" des ukrainisches Luftwaffenstützpunktes Starokostjantyniw ist nach Angaben der Regierung in Kiew von einer russischen Hyperschallrakete getroffen worden. Der Posten in der westlichen Region Chmelnyzkyj wird häufig von russischen Truppen angegriffen.



Auch die Hauptstadt Kiew wurde mit Drohnen und Raketen beschossen. Kurz vor dem Angriff auf die Luftwaffenbasis hatten die Niederlande mitgeteilt, sie würden der Ukraine in den kommenden Monaten weitere F-16-Kampfjets liefern. Wo diese stationiert werden sollen, hält die Ukraine geheim.

13:05 Uhr | Russischer Luftangriff auf Getreide-Schiffstransport

Im ukrainischen Hafen Piwdennyj ist nach Regierungsangaben ein ziviles Schiff bei einem russischen Raketenangriff beschädigt worden. Das mit Getreide beladene Schiff fahre unter der Flagge von St. Kitts and Nevis, teilte das ukrainische Ministerium für Wiederaufbau mit. Die 15 Besatzungsmitglieder seien nicht verletzt worden.

12:30 Uhr | Moskau beklagt Hackerangriff auf Staatsmedien

Auf Russlands staatliche Mediengruppe VGTRK ist nach Angaben des Präsidialamtes ein Hackerangriff verübt worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer beispiellosen Attacke. Die Mediengruppe, die Russlands wichtigsten Fernsehsender sowie zahlreiche regionale TV- und Radiosender betreibt, arbeite mit Hochdruck daran, die Umstände und Urheber herauszufinden. Es seien vor allem die Online-Dienste betroffen, die Sender arbeiteten normal.

Update 09:13 Uhr | Öllager auf der Krim in Flammen

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt worden. Der Generalstab in Kiew bestätigte den nächtlichen Angriff. Anwohner in der Stadt Feodossija verbreiteten in sozialen Netzwerken Videos des Feuers, auch sie gingen von Drohnen als Ursache aus. Die Rauchsäulen über der Südküste der Krim waren weithin zu sehen. Die örtlichen russischen Behörden bestätigten den Brand, äußerten sich aber nicht zu dem Drohnenangriff.

08:00 Uhr | Russland meldet Abwehr von 21 Drohnen

Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen. Zwölf seien über der Krim zerstört worden, sechs über der russischen Grenzregion Kursk, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Weitere seien über den russischen Oblasten Belgorod, Brjansk und Woronesch abgefangen worden.

07:05 Uhr | Selenskyj verteidigt Kursk-Offensive

Zwei Monate nach Beginn der ukrainischen Offensive in der russischen Region Kursk hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Operation verteidigt. Die Offensive habe der Ukraine "sehr geholfen" und werde auch weiterhin helfen, sagte Selenskyj. Die ukrainische Armee hätte damit gezeigt, "dass sie den Krieg bis nach Russland tragen" könne. Die Ukraine werde noch mehr Druck auf Russland ausüben, "denn nur mit Gewalt können wir den Frieden näherbringen", kündigte Selenskyj an.

Bildrechte: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images Aktuell kontrolliert ukrainisches Militär zwischen 1.000 und 1.300 Quadratkilometer Fläche im Raum Kursk. Russische Gegenangriffe blieben bisher weitgehend erfolglos. Das mutmaßliche ursprüngliche Ziel der Offensive, russische Kräfte zur Umgruppierung und damit zu einem Nachlassen der Angriffe im Donbass zu zwingen, hat Kiew allerdings nicht erreicht.

05:00 Uhr | Putin feiert 72. Geburtstag

Der russische Präsident Wladimir Putin begeht heute seinen 72. Geburtstag. Vorab wurden Glückwünsche seiner Unterstützer bekannt. Der ultranationalistische Ideologe Alexander Dugin gratulierte mit den Worten: "Gott schütze den Zaren!". Auch Ramsan Kadyrow, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien und selbsternannter "Fußsoldat" Putins, gratulierte auf Telegram. "Heute ist der Geburtstag unseres nationalen Führers", schrieb Kadyrow um Mitternacht. "Das ist ein großer Tag für unser ganzes Vaterland."

Bildrechte: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Karpukhin Putin ist seit fast 25 Jahren russischer Präsident. Bei den Wahlen im März 2022, kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine, war er mit großer Mehrheit für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden. Das würde ihn zum am längsten amtierenden russischen Staatsoberhaupt seit über 200 Jahren machen.

04:00 Uhr | Niederlande entwickeln mit Ukraine Drohnen

Die Niederlande wollen 400 Millionen Euro bereitstellen für die gemeinsame Entwicklung von Drohnen mit der Ukraine. Verteidigungsminister Ruben Brekelmans sagt bei einem kurzfristigen Besuch in Kiew, es gehe um Angriffsdrohnen, Verteidigungsdrohnen und Überwachungsdrohnen. Die Ukraine benötige die Flugobjekte auch für Angriffe gegen militärische Einrichtungen. Etwa die Hälfte des Geldes soll demnach in den Niederlanden investiert werden, die andere Hälfte in der Ukraine und weiteren Ländern.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 7. Oktober 2024