Ukraine-News Nato-Generalsekretär Rutte warnt vor "Krieg" mit Russland

16:40 Uhr | Tschetschenien: Vier Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff auf Polizeigebäude

Vier Polizisten sind nach tschetschenischen Angaben bei dem Angriff einer ukrainischen Drohne auf ein Polizeigebäude in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny verletzt worden. Wie der Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow am Donnerstag über den Onlinedienst Telegram mitteilte, wurde die Drohne am Donnerstagmorgen um etwa ein Uhr (Ortszeit) über dem Gebäudekomplex der Polizei abgeschossen. Die Drohne sei in der Luft explodiert, habe das Dach und die Fenster beschädigt. Vier Polizisten seien von herabfallenden Trümmern leicht verletzt worden.



Kadyrow kündigte Vergeltung für den Angriff an. Er wolle "400 Ukrainer, Komplizen der Nato, töten". Der ukrainische Drohnenangriff ist der dritte in der russischen Teilrepublik Tschetschenien seit dem Beginn der russischen Offensive.

13:05 Uhr | China will Abstimmung mit Russland verstärken

Chinas Präsident Xi Jinping hat den Willen zu einer engeren Zusammenarbeit mit Russland bekräftigt. Die Volksrepublik sei bereit, ihre "strategische Abstimmung" mit Russland zu verstärken, sagt Xi Jinping bei einem Besuch des Vize-Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, in Peking. China und Russland müssten auch in multilateralen Foren eng kooperieren. Beide Länder sollten das globale Führungsverhalten in die richtige Richtung lenken und einen Konsens unter befreundeten politischen Parteien in allen Ländern, insbesondere im globalen Süden, schaffen, sagt Xi laut dem chinesischen Staatssender CCTV. Russland und China haben im Zuge des Ukraine-Kriegs ihre wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit verstärkt.

12:51 Uhr | EU bietet Hilfe bei Planungen für Ukraine-Friedensmission an

Die EU hat in der Diskussion über eine Friedensmission zur Absicherung eines möglichen künftigen Waffenstillstandes in der Ukraine ihre Unterstützung angeboten. Man sei bereit, Bemühungen in diese Richtung zu koordinieren, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Brüssel. Es gelte weiter, dass die EU die Ukraine mit allen notwendigen Mitteln unterstütze.

12:27 Uhr | Russland begrüßt Initiative zum Gefangenenaustausch

Russland will eine Initiative von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu einem Gefangenenaustausch mit der Ukraine unterstützen, wie Kreml-Sprecher Dmitry Peskow sagt. Der Vorschlag zu dem Austausch von Kriegsgefangenen anlässlich der Weihnachtszeit sei der Ukraine übermittelt worden, diese habe aber abgelehnt.

12:12 Uhr | 604 ukrainische Religionsstätten durch Krieg beschädigt

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Durch den Ukraine-Krieg sind bereits 604 Kirchen und andere Religionsstätten zerstört oder beschädigt worden. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor, den der ukrainische "Arbeitskreis für das akademische Studium der Religionen" veröffentlicht hat. Demnach wurden mit 317 Gebäuden hauptsächlich Sakralbauten der ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOK) zerstört. Diese Kirche sagte sich drei Monate nach Beginn des Krieges von Moskau los.

11:23 Uhr | Russische Exil-Opposition ruft zu Demo auf

Der russische Oppositionelle Ilja Jaschin hat zum Protest gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen. Die Demonstration unter dem Motto "Putin, hör auf zu töten" ist für den 1. März 2025 in Berlin geplant, wie Jaschin auf Telegram bekanntgab. Dem Aufruf haben sich auch die Putin-Gegnerin und Ehefrau des getöteten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, Julia Nawalnaya, sowie der Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa angeschlossen. Mit dem Protest wollen die drei Oppositionellen auch an den russischen Politiker Boris Nemzow erinnern, dessen Ermordung sich im Februar 2025 zum zehnten Mal jähren wird.

10:53 Uhr | Zahl der Toten nach Angriff in Saporischschja gestiegen

Nach einem russischen Raketenangriff auf eine Klinik in der südukrainischen Stadt Saporischschja am Dienstag ist die Zahl der Todesopfer ukrainischen Angaben zufolge auf zehn gestiegen. Unter den Trümmern sei die Leiche einer Frau gefunden worden, teilte der Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Damit habe sich die Zahl der Toten auf zehn erhöht. Bei dem Angriff waren ein Krankenhaus und ein Bürogebäude im Zentrum von Saporischschja zerstört worden.

10:47 Uhr | Indisch-russisches Ölgeschäft vereinbart

Russland und Indien wollen Insidern zufolge ihre Energiepartnerschaft massiv ausbauen. Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft will demnach künftig fast 500.000 Barrel Rohöl pro Tag an den indischen Raffineriebetreiber Reliance liefern. Das sei der bisher größte Energiedeal zwischen den beiden Ländern, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lieferungen sollen demnach im Januar beginnen. Auch soll es eine Option geben, das Abkommen um weitere zehn Jahre zu verlängern.

08:45 Uhr | Entwicklungsministerin Schulze zu Besuch in Kiew eingetroffen