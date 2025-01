Ukraine-News Scholz macht Ukraine-Hilfe von Aussetzen der Schuldenbremse abhängig

12:53 Uhr | Scholz rechnet mit Forsetzung von US-Militärhilfen unter Trump

Kanzler Olaf Scholz rechnet nicht damit, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine nach Amtseintritt einstellen wird. "Wir hoffen darauf, dass eine gute Kooperation zwischen Europa und den USA und der Unterstützung der Ukraine in der Zukunft weiter gelingt", sagte Scholz am Freitag in Berlin und verwies sowohl auf seine beiden Telefonate mit Trump als auch enge Kontakte zu der künftigen Trump-Regierung.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte vorsichtiger, man müsse abwarten, was Trump entscheide. Kristersson und Scholz betonten, dass Deutschland und Schweden ihre Hilfe für die Ukraine so lange fortsetzen würden, wie dies nötig sei. Kristersson forderte eine Aufstockung der europäischen Hilfe für die Ukraine.

12:34 Uhr | Ukraine meldet Angriff auf russische Luftabwehr

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einem Raketenangriff mehrere Einrichtungen der russischen Luftabwehr getroffen. Einheiten der ukrainischen Armee hätten am Donnerstag in der westrussischen Grenzregion Belgorod Luftverteidigungssysteme des 568. Flugabwehr-Raketenregiments angegriffen, erklärte der Generalstab in Kiew am Freitag. Dabei seien ein Radar eines Luftabwehrsystems vom Typ S-400 sowie Ausrüstung einer weiteren russischen Brigade beschädigt worden.

Die Ukraine hat angesichts russischer Angriffe auf die eigene Energieinfrastruktur zuletzt den Beschuss von russischem Gebiet verstärkt. In den vergangenen Tagen hatte das russische Militär mit Marschflugkörpern und Drohnen Energieeinrichtungen insbesondere im Westen der Ukraine nahe der polnischen Grenze ins Visier genommen.

12:11 Uhr | Erneut Razzien gegen Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine

Die ukrainische Polizei hat erneut bei landesweiten Razzien nach Kriegsdienstverweigerern und deren Helfern gesucht. Die mehr als 200 Durchsuchungen in 19 Regionen des Landes richteten sich gegen Netzwerke, die Kriegsdienstverweigerern die Flucht ins Ausland ermöglichen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie veröffentlichte Bilder von bewaffneten Beamten, die anscheinend sowohl Privatwohnungen als auch Büros durchsuchten.

Die ukrainische Armee hat mit einem Personalmangel zu kämpfen. Neben den Verlusten auf dem Schlachtfeld tragen dazu auch Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung bei. Ukrainischen Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren ist es grundsätzlich untersagt, ihr Land zu verlassen. Auslandsreisen sind nur mit Sondergenehmigungen möglich.

11:03 Uhr | Iranischer Präsident für Vertragsunterzeichnung nach Moskau gereist

Der iranische Präsident Massud Peseschkian ist einem Medienbericht zufolge am Freitag nach Moskau zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gereist. Dabei soll zudem ein Vertrag über eine strategische Partnerschaft der beiden Ländern unterzeichnet werden, wie die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Dieser hat eine Laufzeit von 20 Jahren und sieht auch eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich vor. Es ist der erste Besuch von Peseschkian in Russland seit er im Juli vergangenen Jahres das Amt übernommen hat, nachdem sein Vorgänger bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war.

10:21 Uhr | Russland: Abkommen zwischen Großbritannien und der Ukraine ist besorgniserregend

Russland hat das neue Abkommen zwischen Großbritanien und der Ukraine kritisiert. Der russische Präsidialamtsprecher Dmitri Peskow sieht in diesem Zusammenhang die Idee britischer Militärstützpunkte in der Ukraine als besorgniserregend. Moskau sehe auch die Aussicht auf eine britische Zusammenarbeit mit der Ukraine im Asowschen Meer, das Peskow als russisches Binnenmeer bezeichnet, negativ.

Der britische Premierminister Keir Starmer hatte der Ukraine am Donnerstag in einem neuen Sicherheits-, Kultur- und Handelsabkommen für einen Zeitraum von 100 Jahren weitreichende Unterstützung zugesagt. Ziel sei es unter anderem, dem Land Sicherheitsgarantien anzubieten, falls ein Waffenstillstand mit Russland ausgehandelt werde.

04:57 Uhr | Russische Truppen rücken bei Welyka Nowosilka vor

Die Lage an der Front bleibt für die Ukraine weiterhin angespannt. Nach Angaben des ukrainischen Militärblogs "Deepstate" sind russische Truppen nördlich der Siedlung Welyka Nowosilka vorgerückt. Dadurch droht den verbliebenen ukrainischen Verteidigern in diesem Gebiet eine Einschließung. Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen liegt bislang nicht vor.

Der Generalstab in Kiew berichtete in seinem abendlichen Lagebericht von insgesamt zehn Gefechten in dem betroffenen Raum. Fünf davon seien bereits abgewehrt worden, während fünf Kämpfe noch andauerten. Diese Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden.

03:36 Uhr | Ukraine steigert Waffenproduktion deutlich

Die ukrainische Regierung hat eine massive Ausweitung ihrer Waffenproduktion gemeldet. Nach Angaben von Rüstungsminister Herman Smetanin wurden im vergangenen Jahr etwa 2,5 Millionen Mörser- und Artilleriegeschosse sowie eine vergleichbare Menge an Munition für Drohnen hergestellt. Zudem sei die Produktion insgesamt versechsfacht worden, so Smetanin, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Für das laufende Jahr plant die Ukraine, 3.000 Raketen und 30.000 weitreichende Drohnen zu fertigen. Nach Angaben der Regierung stammen bereits ein Drittel der vom Militär eingesetzten Waffen aus eigener Produktion.

02:40 Uhr | Ehemaliger US-General erwartet klare Haltung von Trump gegenüber Putin

Der ehemalige US-General Ben Hodges zeigt sich zuversichtlich, dass der designierte US-Präsident Donald Trump gegenüber Kremlchef Wladimir Putin Stärke zeigen wird. "In gewisser Weise bin ich optimistisch und hoffe, dass Präsident Trump nicht als Verlierer gesehen werden möchte. Er möchte nicht derjenige sein, der die Ukraine verliert", sagte Hodges dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die im Wahlkampf geäußerten Aussagen Trumps seien nicht alle wörtlich zu nehmen, betonte der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa.

Während des US-Wahlkampfs hatte Trump behauptet, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Sein Ansatz deutete darauf hin, die Konfliktparteien massiv unter Druck setzen zu wollen, um schnelle Verhandlungen und Frieden zu erreichen. Dies hatte Sorgen ausgelöst, dass er die Unterstützung für die Ukraine einschränken könnte.

01:12 Uhr | Grünen-Politikerin Lang fordert Scholz zum Einlenken bei Ukraine-Hilfen auf