Ukraine-News Russische Truppen melden Fortschritte in der Ukraine

Die Lage an der Front bleibt für die Ukraine weiterhin angespannt. Nach Angaben des ukrainischen Militärblogs "Deepstate" sind russische Truppen nördlich der Siedlung Welyka Nowosilka vorgerückt. Dadurch droht den verbliebenen ukrainischen Verteidigern in diesem Gebiet eine Einschließung. Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen liegt bislang nicht vor.

Der Generalstab in Kiew berichtete in seinem abendlichen Lagebericht von insgesamt zehn Gefechten in dem betroffenen Raum. Fünf davon seien bereits abgewehrt worden, während fünf Kämpfe noch andauerten. Diese Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden.

Die ukrainische Regierung hat eine massive Ausweitung ihrer Waffenproduktion gemeldet. Nach Angaben von Rüstungsminister Herman Smetanin wurden im vergangenen Jahr etwa 2,5 Millionen Mörser- und Artilleriegeschosse sowie eine vergleichbare Menge an Munition für Drohnen hergestellt. Zudem sei die Produktion insgesamt versechsfacht worden, so Smetanin, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Für das laufende Jahr plant die Ukraine, 3.000 Raketen und 30.000 weitreichende Drohnen zu fertigen. Nach Angaben der Regierung stammen bereits ein Drittel der vom Militär eingesetzten Waffen aus eigener Produktion.

Der ehemalige US-General Ben Hodges zeigt sich zuversichtlich, dass der designierte US-Präsident Donald Trump gegenüber Kremlchef Wladimir Putin Stärke zeigen wird. "In gewisser Weise bin ich optimistisch und hoffe, dass Präsident Trump nicht als Verlierer gesehen werden möchte. Er möchte nicht derjenige sein, der die Ukraine verliert", sagte Hodges dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die im Wahlkampf geäußerten Aussagen Trumps seien nicht alle wörtlich zu nehmen, betonte der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa.

In der Debatte um neue Waffenhilfen für die Ukraine hat die Grünen-Politikerin Ricarda Lang Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Einlenken aufgefordert. Die Bedingung des Kanzlers, die geplanten drei Milliarden Euro Hilfen an eine Aussetzung der Schuldenbremse zu knüpfen, bezeichnete sie als "unredlich". In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" appellierte Lang: "Lassen Sie uns jetzt die drei Milliarden beschließen!" Die Grünen schlagen vor, die Ukraine-Hilfen über eine "außerplanmäßige Ausgabe" nach Artikel 112 des Grundgesetzes zu finanzieren. Bundeskanzler Scholz hält jedoch an seinem Kurs fest, die Schuldenbremse für die Finanzierung auszusetzen. Damit bleibt die Einigung im Bundestag weiter umstritten.