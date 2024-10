Ukraine-News Russische Truppen rücken in Stadt Torezk vor

Vor dem Spitzentreffen der Ukraine-Allianz in Ramstein hat Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut mehr Militärhilfe gefordert, um Russland zu einem Frieden zu zwingen. In einer Videoansprache rief er zugleich die Partner auf, Schritte zu definieren, um den Krieg zu beenden und einen Platz für die Ukraine in der globalen Sicherheitsarchitektur zu bestimmen. Erstmals kommen am Samstag im rheinland-pfälzischen Ramstein die Staats- und Regierungschefs der Ukraine-Unterstützerländer zusammen, darunter auch US-Präsident Joe Biden.