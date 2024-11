13:54 Uhr | Vereinte Nationen warnen vor neuer Massenflucht aus Ukraine

Angesichts zunehmender russischer Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine droht nach Ansicht der Vereinten Nationen eine neue Massenflucht aus dem kriegsgeschundenen Land. Die ukrainische Zivilbevölkerung sei auch wegen nachlassender Spendenbereitschaft anfälliger in diesem Winter als in jenen zuvor, sagt Matthias Schmale, UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Ukraine. "Wenn sie den Energiesektor erneut ins Visier nehmen würden, könnte dies ein Wendepunkt sein (...) für weitere Massenbewegungen, sowohl innerhalb des Landes als auch darüber hinaus", sagt Schmale in Genf vor Journalisten.



In der Ukraine gibt es laut Schmale derzeit 3,6 Millionen Binnenvertriebene. Mehr als sechs Millionen Menschen hätten das Land seit Beginn der russischen Vollinvasion am 22. Februar 2022 verlassen.

11:57 Uhr | Ukraine bekräftigt: Wollen besetzte Gebiete zurück

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow bekräftigt das Ziel der Rückeroberung aller von Russland besetzten Gebiete. Behauptungen, die Ukraine würde ihren Fokus im Krieg verschieben und Sicherheit über Gebietsansprüche stellen, seien falsch, sagt Umerow auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem norwegischen Amtskollegen in Oslo. "Die territoriale Integrität gehört zu unseren Werten", so der ukrainische Minister. Auf Nachfragen zu Berichten über eine angebliche Schwerpunktverlagerung im Krieg antwortet Umerow, dies sei unwahr und Teil russischer Propaganda. Priorität der Ukraine sei es nach wie vor, die Menschen zu schützen, die Nation zu schützen und die Menschen aus fast zehn Jahren Besatzung zu befreien. Er betonte: "Daher sind die Krim und das Donbass-Gebiet Teil der Ukraine."

11:15 Uhr | Jugendlicher in Russland wegen angeblicher "Sabotage" für Kiew festgenommen

In Russland ist ein 16-Jähriger festgenommen worden, dem die "versuchte Sabotage" auf "Anweisung ukrainischer Geheimdienste" vorgeworfen wird. Der Jugendliche sei in der zentralrussischen Region Kirow festgenommen worden, nachdem er versucht habe, zwei Schaltschränke für Signale und die "automatische Blockierung der Hauptgleise" der transsibirischen Eisenbahn in Brand zu setzen, teilten russische Ermittlungsbehörden am Freitag mit. Bei der Festnahme seien Textnachrichten mit Agenten des ukrainischen Geheimdienstes gefunden worden, hieß es weiter. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti gab der 16-Jährige die Tat zu, für die ihm 25.000 Rubel (rund 2.360 Euro) versprochen worden seien.



Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 nehmen russische Behörden immer öfter Menschen wegen "Spionage", "Verrat", "Sabotage", "Extremismus" und "Diskreditierung der Armee" fest. Häufig werden dafür sehr hohe Haftstrafen verhängt. Tausende Menschen wurden wegen ihrer Kritik an dem Konflikt bestraft, bedroht oder inhaftiert.

08:46 Uhr | Nordkorea produziert mehr Drohnen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will mit einer Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen die Aufrüstung des mit Russland verbündeten Landes vorantreiben. Kim ordnete an, dass so schnell wie möglich ein System zur Serienproduktion dieser Waffengattung gestartet und zu seinem vollen Umfang hochgefahren werden solle, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag

06:20 Uhr | Drohnenangriff auf Odessa