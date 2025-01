Moldaus Präsidentin Maia Sandu ist in Kiew eingetroffen, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die Energiekrise in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien zu sprechen. Sandu sagte dem Onlinedienst X, es gehe beim Gespräch um "Sicherheit, Energie, Infrastruktur, Handel und gegenseitige Unterstützung auf dem Weg in die EU".



In Transnistrien hatten am Freitag hunderte Menschen gegen die Regierung in Moldau demonstriert. Die kleine pro-russische Region an der Grenze zur Ukraine ist seit dem 1. Januar ohne Heizung und Warmwasser, nachdem der russische Energiekonzern Gazprom die Gaslieferungen infolge eines Streits mit der moldauischen Regierung über angeblich nicht bezahlte Schulden eingestellt hat. Zudem lief ein Transitvertrag zwischen Kiew und Moskau über die Durchleitung von russischem Gas aus. Moldau erhält sein Gas jetzt aus dem benachbarten Rumänien.