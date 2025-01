Ukraine-News vom Montag, 6. Januar 2025

21:24 Uhr | Französische Armee: Dutzende ukrainische Soldaten desertieren bei Ausbildung in Frankreich

Frankreich hat erstmals bestätigt, dass dutzende ukrainische Soldaten während ihrer Ausbildung in Frankreich desertiert sind. "Es gab eine Reihe von Desertionen, die aber angesichts der Menge an Personen, die ausgebildet wurden, sehr gering sind", sagte ein französischer Armeevertreter. Er schätze, dass es sich um "einige Dutzend" Desertionen handele. Desertion stehe in Frankreich nicht unter Strafe. "Wenn jemand desertiert, hat ein französischer Staatsanwalt keine Befugnis, diese Person festzunehmen", sagte der französische Armeevertreter. Die französische Armee hat auf französischem Territorium 2.300 Soldaten einer Brigade mit dem Namen "Anne von Kiew" ausgebildet. Die anderen 2.200 Soldaten der Brigade wurden in der Ukraine ausgebildet.

Zuvor hatten darüber bereits verschiedene Medien berichtet. Unter anderem schilderte der Journalist und Militärblogger Jurij Butussow den Fall der neuen 155. mechanisierten Brigade. Noch bevor die Brigade an die Front kam, seien 1.700 ihrer Soldaten desertiert – darunter angeblich 50 schon während der Ausbildung in Frankreich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Zahl der Deserteure sei seit Oktober rückgängig. Bis Ende November hatte die ukrainische Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr fast 70.000 Verfahren wegen Desertion oder unerlaubtem Fernbleiben von der Truppe eröffnet - ein Vielfaches der beiden Vorjahre.

20:26 Uhr | Ukraine meldet schwere russische Verluste in Kursk

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der russischen Oblast Kursk schwere Verluste erlitten. Er beziffert sie für die vergangenen fünf Monate auf 38.000 Soldaten, darunter fast 15.000 "irreversible Verluste". Der Vorstoß der Ukraine nach Kursk im August habe eine Pufferzone geschaffen und damit verhindert, dass russische Truppen an Schlüsselpositionen an der Ostfront eingesetzt würden. Eine Stellungnahme von Russland liegt zunächst nicht vor. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

18:06 Uhr | Russische Drohne trifft Bus in Cherson

In der ostukrainischen Region Cherson ist nach Angaben des Gouverneurs bei einem russischen Drohnenangriff mehrere Menschen getötet und verletzt worden, als eine Drohne einen zivilen Bus getroffen habe, teilte der Gouverneur auf Telegram mit.

Wenige Stunden zuvor hatte eine russische Kampfdrohne in der ostukrainischen Region Charkiw drei Polizisten schwer verletzt. Wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow berichtete, waren die Polizisten von einer Kampfdrohne vom Typ "Molnija-1" (Blitz) angegriffen worden, die überwiegend aus Sperrholz hergestellt wird.

16:57 Uhr | Macron: Kiew soll realistisch über Gebietsfragen diskutieren

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnt an, Kiew solle mit Blick auf die erwarteten Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges erneut über territoriale Fragen nachdenken. "Die Ukrainer müssen realistische Gespräche über die Gebietsfragen führen", sagte Macron in einer Ansprache an die französischen Botschafterinnen und Botschafter. Die USA sollten ihrerseits den Europäern helfen, Russland zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Macron betonte: "Es wird keine schnelle und einfache Lösung in der Ukraine geben."

13:03 Uhr | Moskau wirft Kiew AKW-Angriff vor