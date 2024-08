Ukraine-News Ukraine schwächt russische Armee bei Kursk

In der Nähe von Kiew wurden zwei Leiter von Rekrutierungszentren festgenommen, weil sie Schmiergelder für die Freistellung von Wehrpflichtigen angenommen haben sollen. Laut "Ukrajinska Prawda" wurden bei Durchsuchungen in Butscha und Boryspil Geldpakete im Wert von rund einer Million Dollar sichergestellt. Die Verdächtigen beschafften gefälschte medizinische Gutachten, um Wehrpflichtige als dienstunfähig zu erklären. Bisher wurden 20 Personen identifiziert, die sich auf diese Weise vom Militärdienst freikaufen wollten. Auch viele junge Ukrainer und Russen flüchten ins Ausland, um dem Wehrdienst zu entgehen.

Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, sieht derzeit keine Grundlage für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Russland stelle überzogene Vorbedingungen, wie etwa den vollständigen Rückzug der Ukraine aus allen angeblich annektierten Gebieten, was zeigt, dass keine ernsthafte Verhandlungsbereitschaft bestehe. Lambsdorff betonte, dass die deutsche Botschaft weiterhin präsent bleibt, um auf mögliche Änderungen der russischen Haltung reagieren zu können. Er warnte, dass Russland durch den Krieg internationalen Schaden nehme und sich in einer nicht haltbaren Kriegswirtschaft befinde.