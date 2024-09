Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 72 von 76 russischen Drohnen abgefangen. Ziel seien Kiew und andere Städte gewesen. Aus mehreren Regionen gab es Meldungen über Schäden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bat erneut um mehr Hilfe zur Luftabwehr und um weitreichende Waffen, um auch Abschussorte in Russland zu erreichen.

Der scheidende Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bedauert, "dass die Nato-Verbündeten und die Nato selbst nicht mehr getan haben, um die Ukraine früher zu stärken". Wäre das Land militärisch stärker gewesen, "wäre die Schwelle zum Angriff für Russland höher gewesen", zitiert die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" den Norweger in einem Bericht vorab. Jetzt nun werde die Ukraine im Krieg ausgerüstet, was man zuvor hätte tun können, "um einen Krieg zu verhindern". Stoltenberg übergibt seinen Nato-Posten am 1. Oktober an den niederländischen Ex-Regierungschef Mark Rutte.