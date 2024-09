03:41 Uhr | Selenskyj beginnt USA-Besuch mit Fabrikbesuch in Pennsylvania

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen USA-Besuch zur Unterstützung der Kriegsführung gegen Russland begonnen. Im Bundesstaat Pennsylvania besuchte er eine Fabrik, die dringend benötigte 155-mm-Artilleriemunition für die ukrainische Armee produziert. Selenskyj zeigte sich dankbar für die ausgeweitete Produktion und dankte den Angestellten persönlich.

01:03 Uhr | Selenskyj in den USA: Gespräche über Kriegsführung und Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in den USA eingetroffen, der die weitere Kriegsführung maßgeblich beeinflussen könnte. In den sozialen Medien verkündete er seine Ankunft und kündigte an, bei US-Präsident Joe Biden und anderen Verbündeten "den Plan für den ukrainischen Sieg" vorlegen zu wollen.

Selenskyjs Reise beginnt mit einem Fabrikbesuch in Pennsylvania. Anschließend stehen New York und Washington auf dem Programm. In New York will er Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, bevor am Dienstag die UN-Generaldebatte startet.

00:05 Uhr | Selenskyj sieht Herbst als entscheidende Kriegsphase und kündigt "Siegesplan" an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betrachtet den Herbst als eine entscheidende Phase im Krieg und zur Erreichung eines "gerechten Friedens". In seiner täglichen Videoansprache betonte er, dass die Ukraine gemeinsam mit ihren Partnern ihre Position so stärken könne, dass dies den "gemeinsamen Sieg" ermögliche. Ein "gerechtes Ergebnis" sei nur dann erreicht, wenn Russland für den Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen werde und die Konsequenzen spüre.

Selenskyj hielt seine Ansprache diesmal an Bord eines Flugzeugs, kurz vor seiner Landung in den USA. Dort will er im Rahmen der UN-Generalversammlung sprechen und den sogenannten "Siegesplan" vorstellen, dessen Details bisher nicht veröffentlicht wurden. Geplant sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden, den beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sowie führenden Politikern im Kongress.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 23. September 2024