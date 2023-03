Matilda Bogner, Leiterin der UN-Menschenrechtsmission, bei einem Besuch in der Region Lugansk vergangenen August. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Die Vereinten Nationen haben sowohl Russland als auch die Ukraine beschuldigt, Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren willkürlich hinzurichten. Die Leiterin der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine, Matilda Bogner, sagte, man sei "zutiefst besorgt" über diese Exekutionen.



Für einen am Freitag veröffentlichten Bericht befragten die Vereinten Nationen eigenen Angaben zufolge auch mehr als 400 Menschen auf beiden Seiten, die in Kriegsgefangenschaft sind oder waren. Russland wurde dabei vorgeworfen, den internationalen Beobachtungsteams keinen Zugang zu den ukrainischen Gefangenen zu gewähren. Von etwas mehr als 200 bereits wieder befreiten Ukrainern habe die Mehrzahl von Misshandlungen berichtet. Von 200 interviewten russischen Kriegsgefangenen habe "gut die Hälfte" von Misshandlungen und Folter durch die ukrainischen Streitkräfte oder den Geheimdienst SBU berichtet.