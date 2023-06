Innerhalb weniger Stunden stieg der Wasserspiegel in angrenzenden Ortschaften rasant. In Nowa Kachowka riefen die russischen Besatzer den Notstand aus. Der von Russland eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew sagte im russischen Staatsfernsehen, das Wasser sei bereits um zwölf Meter angestiegen. Auch das an den Staudamm angrenzende und völlig zerstörte Kraftwerk stehe unter Wasser.