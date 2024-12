Ukraine-News Zwischenfall in der Ostsee zwischen russischem Schiff und Bundeswehr-Hubschrauber

In der Ostsee ist es zu einem Zwischenfall zwischen einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem russischen Schiff gekommen. Die Besatzung des russischen Schiffes habe mit Signalmunition geschossen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel. Der Hubschrauber sei zur Aufklärung unterwegs gewesen. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock den Vorfall beim Nato-Treffen in Brüssel kurz erwähnt, ohne Details zu nennen. Der Einsatz von Signalmunition ist eigentlich nur in Notsituationen üblich.

Baerbock verwies darauf, dass in der Ostsee immer wieder Schiffe unterwegs sind, die an der Umgehung von Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beteiligt sind. Baerbock kündigt mehr Patrouillen an. Die Grünen-Politikerin kündigte dabei auch an, dass die Überwachung von Pipelines und Datenkabeln in der Ostsee verstärkt werden soll. Die Nato will sich besser gegen hybride Angriffe auf Infrastruktur und im Internet rüsten.