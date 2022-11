Borodjanka nordwestlich der Hauptstadt Kiew war kurz nach Beginn des Kriegs am 24. Februar von russischen Truppen erobert worden. Im April konnten ukrainische Einheiten die Siedlung befreien. Die Ukraine wirft russischen Truppen vor, sie hätten in dem Vorort wie auch in Butscha, Hostomel oder Irpin "massenhafte Gräuel" begangen. Darunter seien Morde, Entführungen, Folter und Vergewaltigungen gewesen.

Das zerstörte Haus in Borodjanka, auf dem sich Banksy mutmaßlich verewigt hat. Das Kunstwerk befindet sich mittig auf der Wand des untersten Stockwerks. Bildrechte: dpa