Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Ukraine die teilweise zerstörte Stadt Irpin besucht. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Regierungschef Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis machte er sich vor Ort ein Bild von der Lage in dem Vorort von Kiew. In Irpin waren ähnlich wie im benachbarten Butscha nach dem Abzug der russischen Soldaten knapp 300 tote Zivilisten gefunden worden.