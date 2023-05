Ghebreyesus bilanzierte, weltweit habe es durch die Corona-Pandemie etwa 20 Millionen Tote gegeben. Die neue Opferzahl ist fast drei Mal so hoch wie die bisherigen offiziellen Angaben. Tedros hatte im März noch gesagt, es gebe "fast sieben Millionen gemeldete Corona-Tote", die tatsächliche Opferzahl sei aber viel höher.



Die WHO hatte am 30. Januar 2020 den Corona-Gesundheitsnotstand ausgerufen. Zu dem Zeitpunkt waren außerhalb Chinas rund 100 Infektionen in rund 20 Ländern bekannt und keine Todesfälle.