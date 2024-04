Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat Israel scharf für sein Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Was in Gaza geschehe, habe es noch nie gegeben, "nicht einmal im Zweiten Weltkrieg in Deutschland", sagte Abbas am Sonntag in Saudi-Arabien bei der Eröffnung des Open Forums, einer zweitägigen Wirtschaftskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF), in Riad. Die Reaktion Israels auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres bezeichnete Abbas als unverhältnismäßige Rache. Tatsächlich trage Israel diese Rache am palästinensischen Volk aus.