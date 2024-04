Ukraine-News Russische Truppen erzielen tiefen Fronteinbruch nordwestlich Awdijiwka

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in den westlichen Regionen Russlands 17 ukrainische Drohnen abgeschossen. Demnach wurden die meisten Drohnen in den an die Ukraine grenzenden Regionen abgeschossen. Neun seien in Brjansk, drei in Kursk und zwei in Belgorod zerstört worden. Drei weitere Drohnen wurden dem Ministerium zufolge in der Region Kaluga südlich von Moskau vernichtet. Der Gouverneur der Region, Wladislaw Schapscha, erklärte, der Angriff habe einem Öllager nahe der Stadt Ljudinowo gegolten. Die Drohnen seien in der Nähe der Tanks niedergegangen. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben.