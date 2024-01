100 Frauen aus Politik, Kultur und Wirtschaft haben die Bundesregierung nun in einem offenen Brief aufgerufen, den geplanten EU-Schutzmaßnahmen für Frauen zuzustimmen. Die Initiatorin Kristina Lunz vom Centre for Feminist Foreign Policy sagte dem WDR: "Sexualisierte Gewalt hat online ein Ausmaß angenommen, wodurch Frauen eingeschüchtert oder zum Schweigen gebracht werden." Die Direktive würde zum ersten Mal EU-weit Cybergewalt regulieren. Zu den Erst-Unterzeichnerinnen gehören auch die deutsche Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal und Luisa Neubauer von Fridays for Future oder die Schauspielerin Natalia Wörner.