Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Nahost-Krieg Israelische Offensive auf Rafah geht weiter, USA halten Munitionslieferung zurück

08. Mai 2024, 19:48 Uhr

Auch am Mittwoch gab es weitere israelische Angriffe in Rafah. Dabei wurden nach Krankenhausangaben binnen 24 Stunden mindestens 36 Palästinenser getötet. Während das israelische Militär von mehreren getöteten Terroristen spricht, wird auch die Gesundheitsversorgung in Rafah immer schwieriger. Die USA halten wegen des israelischen Vorgehens eine Waffenlieferung zurück.