Es kommt inzwischen häufig vor, dass gewaltbetroffene Frauen zunächst in Obdachlosenunterkünften unterkommen müssen, weil nirgendwo ein Frauenhausplatz frei ist. "Das ist kein schöner Moment in unserer Arbeit, weil wir treten ja an, einen Schutzraum zu bieten", sagt Kupfer.

Und da fehlt es an Personal. Und irgendwo muss man dann schweren Herzens auch sagen, was man leisten kann. Kerstin Kupfer Chefin Wegweiser e.V.

Doch der Chefin des Frauenhauses mit insgesamt sieben Zimmern bleibe letztlich nur ein Abwägen. "Mir bringt das ja nichts, wenn ich hier das Haus vollmache bis auf den letzten Platz. Und ich habe dann hier knapp zwei Vollzeitstellen", so Kupfer. "Also es geht ja nicht darum, dass sie nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern dass wir die Frauen auch begleiten und betreuen. Und da fehlt es an Personal. Und irgendwo muss man dann schweren Herzens auch sagen, was man leisten kann."

In 90 Landkreisen in Deutschland gibt es gar kein Frauenhaus. Denn das zählt zu den freiwilligen kommunalen Leistungen. Und auch die Finanzierung ist kompliziert. Frauenhäuser werden von Bund, Land, Kommunen und den freien Trägern bezahlt. In jedem Bundesland, in jeder Kommune ist es anders geregelt.

Deutschland hat die Istanbul Konvention unterschrieben, 2018 trat sie hier in Kraft. Dieses internationale Abkommen schreibt vor, wie Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden sollen: Politik muss Gesetze zum Schutz erlassen. Prävention soll beispielsweise durch Bildung zum Thema häusliche Gewalt gefördert werden. Und es muss ausreichend Frauenhäuser geben.

Die internationale Expertengruppe "GREVIO" überprüft regelmäßig, ob die Konvention ordnungsgemäß umgesetzt wird. Sie rügt die Bundesregierung scharf in diesem Punkt. Dabei hatte die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP Besserung gelobt – nachdem unter der Vorgängerregierung in Sachen Istanbul-Konvention wenig passiert war.

So steht im Koalitionsvertrag von 2021: "Wir werden das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen." Dabei wolle sich der Bund an der "Regelfinanzierung" beteiligen.