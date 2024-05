Ukraine-News Entwicklungsministerin Schulze in Kiew

08:35 Uhr | Entwicklungsministerin Schulze in Kiew

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Die Ministerin will in der Ukraine unter anderem über deutsche Hilfe beim Ausbau des ukrainischen Stromnetzes und die Ausbildung von Fachkräften sprechen. Die SPD-Politikerin sagte: "Die Ärztinnen und die Elektriker sind mindestens genauso wichtig wie die Panzer."

Der Besuch dient zudem der Vorbereitung einer Wiederaufbaukonferenz, zu der am 11. und 12. Juni etwa 1.500 Teilnehmer in Berlin erwartet werden. Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass der Wiederaufbau des Landes fünf bis zehn Jahre dauern würde, wenn der Krieg jetzt enden würde. Die bisher verursachten Kriegsschäden wurden zu Jahresanfang von Weltbank, EU und UNO auf 500 Milliarden Euro geschätzt.

05:27 Uhr | Verletzte bei ukrainischem Luftangriff auf Belgorod

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die russische Region Belgorod sind russischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen verletzt und zahlreiche Häuser und Autos beschädigt worden. Unter den Verletzten sei auch ein elfjähriges Mädchen, das ins Krankenhaus gebracht worden sei, teilte der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region mit.

05:09 Uhr | Brand in russischer Raffinerie nach ukrainischem Drohnenangriff

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben in einer Raffinerie in der russischen Region Krasnodar ein Feuer ausgelöst. Etwa sechs Drohnen seien abgeschossen worden, Trümmerteile seien aber auf die Raffinerie in der Nähe des Dorfes Jurowka gefallen und hätten ein Feuer ausgelöst, teilte die Regionalverwaltung über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Tanks seien beschädigt worden.

04:29 Uhr | Russland erinnert an Sieg über Nazi-Deutschland

Mit einer großen Militärparade erinnert Russland heute an den Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. An der Parade auf dem Roten Platz sollen etwa 9.000 Soldaten teilnehmen. Zudem ist eine Flugshow angekündigt. Beobachter erwarten, dass Präsident Wladimir Putin in seiner Rede erneut den russischen Einmarsch in der Ukraine rechtfertigen wird.