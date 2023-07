Nach tagelangen nächtlichen Krawallen scheint sich die Lage in Frankreich zu beruhigen. Das Innenministerium in Paris meldete bis zum frühen Morgen knapp 160 Festnahmen – und damit deutlich weniger als in den Nächten zuvor. Jedoch ist in der Nacht zum Montag ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Wie Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter mitteilte, starb der 24-Jährige in Saint-Denis nördlich von Paris beim Löschen brennender Fahrzeuge in einer Tiefgarage "trotz der schnellen Hilfe seiner Mannschaftskameraden".