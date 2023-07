Dass die deutsch-französische Flamme hierzulande etwas schwächer lodert als in den frankophilen Grenzregionen Saarland und Baden-Württemberg, beobachtet auch die Leipzigerin Leonie von Krosigk. Sie ist Juniorbotschafterin für das Deutsch-Französische Jugendwerk und ihr liegt am Herzen: "Dass eine deutsch-französische Freundschaft eben auch eine gesamt-deutsch-französische Freundschaft ist und dass es auch mehr Jugendliche aus ostdeutschen Bundesländern gibt, die die Möglichkeit eines Austauschs wahrnehmen, was bedeutet, dass sie dort deutsch-französische Begegnungen machen und deutsch-französische Freundschaften schließen."

Wenige Jugendaustausche zwischen ostdeutschen Ländern und Frankreich

In Mitteldeutschland gibt es verschiedene Projekte, um die Beziehungen zu Frankreich zu fördern. Bildrechte: Colourbox Denn was die Zahl der Jugendaustausche angeht, steht Mitteldeutschland im bundesweiten Vergleich schwach da. Dreimal weniger Jugendliche als in Rheinland-Pfalz nehmen etwa in Sachsen teil. Im Vor-Corona-Jahr sind das 2.758 gewesen. Thüringen kommt sogar nur auf die Hälfte davon. Und Schlusslicht ist laut Deutsch-Französischem Jugendwerk (kurz DFJW) Sachsen-Anhalt mit nur 575.



Allerdings, so Generalsekretär Tobias Bütow: "Sachsen-Anhalt ist geprägt durch eine sehr intensive und lebendige Regionalpartnerschaft mit Centre-Val de Loire, die zum Beispiel im Bereich Erinnerungskultur schon unglaublich tolle Projekte auf den Weg gebracht hat." Es gebe auch regelmäßig wechselseitige Besuche von Politikern, von Entscheidungsträgern.