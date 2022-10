Mirzaie beobachtet die aktuelle Bewegung im Iran von Anfang an, kennt auch die regionalen Unterschiede und Schwerpunkte. Im Vielvölkerstaat Iran leben viele ethnische Minderheiten, vor allem in den peripheren Provinzen des Landes. Weil die Menschen dort seit den Anfängen der Islamischen Republik systematisch unterdrückt und benachteiligt werden, sind die Proteste in Provinzen wie Kurdistan, Aserbaidschan oder Belutschistan besonders groß und laut.

Doch, und darin liegt nach wie vor die Besonderheit der derzeitigen Freiheitsbewegung, alle Ethnien, Klassen, Altersgruppen, alle gesellschaftlichen Schichten wollen eines: ein Ende des Regimes. Dass das einer Revolution gleicht, kann niemand mehr bezweifeln. "Es gibt auch in Teheran eine weite Akzeptanz für die einzelnen iranischen Regionen. Der Kampf wird als einer des gesamten Landes Iran gesehen", sagt der Aktivist Mirzaie.

Ähnliches beobachtet Dastan Jasim. Sie hat kurdische Wurzeln und forscht am GIGA Institut für Nahost-Studien in Hamburg. "Ich sehe, dass es eine starke Solidarität untereinander gibt. Zum Beispiel nach dem Massaker in Zahedan hat es in Kurdistan von einer kurdischen Lehrer:innenorganisation eine Blutspendeaktion gegeben", sagt Jasim. Auch gegenüber den streikenden Ölarbeitern in den Gebieten der arabischen Minderheit im Süden des Landes gebe es viel Solidarität.

Im Fokus ihrer Beobachtungen stehen auch die Entwicklungen in den kurdischen Gebieten des Irans - der Region, aus der auch Jina Mahsa Amini stammte. Der Ablauf der 40-tägigen Trauerzeit habe die Menschen weiter aufgewühlt. Ihre immense Wut, sagt Jasim, zeige sich an den fortwährenden Protesten und Eskalationen. Seit Wochen setzen sich die Demonstrierenden in den kurdischen Landesteilen dem Regime besonders vehement zur Wehr. In der Stadt Mahabad im Nord-Westen des Irans zum Beispiel haben Protestierende jüngst Behördengebäude und eine Bank angegriffen. Doch je größer die Eskalation seitens der Demonstrierenden, umso größer auch die des Regimes. "Aber das macht die Menschen noch wütender", sagt Dastan Jasim.

Während im Iran weiterhin täglich Menschen ihr Leben riskieren und demonstrieren, reagiert der Westen vereinzelt mit Sanktionen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Mittwoch weitere Konsequenzen und Sanktionen gegen Angehörige des Regimes angekündigt. Es könne "kein "Weiter so" in den bilateralen Beziehungen" geben. Über die auf EU-Ebene beschlossenen Sanktionen hinaus sollen demnach zusätzliche nationale Einreisebeschränkungen verhängt werden. Die ohnehin eingeschränkten Wirtschaftskontakte sollen weiter reduziert werden, auch mit Blick auf noch bestehende Geschäftsbeziehungen iranischer Banken.

Kritikerinnen und Kritiker bemängeln jedoch, dass Sanktionen diejenigen treffen müssten, die das Regime tragen. Dazu gehört etwa die Revolutionsgarde. Expertinnen wie die iranischstämmige Aktivistin Mina Khani oder die Grünen-Politikerin Pegah Edalatian fordern derweil, dass die iranische Revolutionsgarde, die als schlagendes Organ des Regimes für Attentate und Morde verantwortlich ist, auf die Terrorliste gesetzt werden müsse. Anfang 2020 etwa schoss die Revolutionsgarde, angeblich versehentlich, eine ukrainische Passagiermaschine kurz nach ihrem Abflug von Teheran ab. 176 Menschen, darunter viele Iranerinnen und Iraner, kamen dabei ums Leben. Aufgeklärt wurde der Fall nie.

Auch die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wertet die bislang gegen den Iran verhängten Sanktionen als nicht ausreichend. "Das ist gut, aber reicht nicht aus. Die Menschen im Iran haben die Forderung, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt und sanktioniert werden", sagte sie am Donnerstagabend in den ARD-Tagesthemen. "Die Menschen wollen, dass genauso gehandelt wird wie gegenüber Putin und seinem Umkreis. So wie deren Guthaben eingefroren wurden, so sollte das auch mit den Konten von Khamenei und seinen Getreuen gemacht werden", forderte die Nobelpreisträgerin. Chancen auf einen friedlichen Machtwechsel im Iran sieht Ebadi nicht. "In den letzten 43 Jahren sind alle Reformwege versucht worden und keiner hat ein Ergebnis gezeigt. Deshalb muss ein Regimewechsel erfolgen."