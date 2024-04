Von allen großen deutschen Philosophen ist Immanuel Kant derjenige, der uns heute noch am meisten zu sagen hat. Nicht Hegel, nicht Marx und auch nicht Nietzsche sind für die Problemlage, in der die Menschheit in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts steckt, derart relevant, wie die Ideen, die uns Kant mit auf den Weg gegeben hat.