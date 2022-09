Ersten Erkenntnissen zufolge war der Pilot womöglich bewusstlos geworden. Ein Experte für Luftsicherheit, Hans Kjäll, sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Gerade in Höhen, in denen Kleinflugzeuge unterwegs seien, könne das schnell passieren.

Im Luftraum über Frankreich übernahm zunächst eine Rotte der französischen Armee, bevor im deutschen Luftraum eine Rotte aus Neuburg an der Donau und später aus Rostock-Laage aufstieg und den Flieger begleitete. Die Maschine flog über Rügen hinaus, gelangte in den schwedischen Luftraum, flog südlich von Gotland und setzte ihren Geisterflug weiter in Richtung des Golfs von Riga fort. Dann stürzte sie ins Meer.

Am Abend lief eine Rettungsmission mit internationalen Kräften an. Die Zeitung "El País" berichtete unter Berufung auf spanische, mit dem Vorfall vertraute Quellen, von einer deutschen Familie, die an Bord gewesen sein soll: ein älterer Mann, seiner Frau, eine Tochter des Paares und ein Mann in deren Alter.