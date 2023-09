P&P bezeichnet sich selbst als eines der größten fischverarbeitenden Unternehmen in Westeuropa und hat in den letzten Jahren große Teile des deutschen Marktes im Fischfang, der Verarbeitung und Vermarktung aufgekauft. Neben Fischereibetrieben in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich verfügt die Gruppe auch über Beteiligungen in Großbritannien, Spanien, Portugal und Polen. In Deutschland werden von der Tochtergesellschaft Deutsche See GmbH mehr als 35.000 Supermärkte, Restaurants und Kantinen beliefert. Darunter ist zum Beispiel die Mensa der Universität Leipzig.