Noch nie haben staatliche Behörden weltweit so häufig das Internet abgeschaltet wie im vergangenen Jahr. Wie die Bürgerrechtsorganisation Access Now und die "KeepItOn"-Koalition am Dienstag (Ortszeit) in New York berichteten, haben 2022 mindestens 35 Länder 187 großflächige Internetabschaltungen durchgeführt.