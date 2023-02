Wozu das Regime in der Lage ist, ist bereits mehr als einmal zur Schau gestellt worden. "Es wurden schon Menschen hingerichtet und an Baukränen erhängt. Dass der Vater von Gazelle jetzt zu Tode verurteilt worden ist, darf uns nicht nur erschüttern, sondern muss uns endlich aktiv werden lassen. Es geht nicht nur um Betroffenheit, sondern um konkretes politisches Handeln", sagt die Aktivistin. Und darunter verstehe sie mindestens die Einbestellung des iranischen Botschafters. Seit dem frühen Dienstagmorgen sei sie im Austausch mit der Politik, sagt Tekkal. Auch dieses Interview führt sie zwischen zwei Terminen, vorbei am Brandenburger Tor, um dem Fall von Jamshid Sharmahd Aufmerksamkeit zu verschaffen. "Wir wollen die Inhaftierten ins Licht der Öffentlichkeit bringen, ihnen Namen und Gesichter geben und ihre Geschichten erzählen", sagt sie.

Und der Fall von Jamshid Sharmahd hat die Spitzen der Politik erreicht. Nicht zuletzt auch, weil er deutscher Staatsbürger ist. Außenministerin Annalena Baerbock meldet sich am Dienstag zu Wort, nennt das Urteil "inakzeptabel" und kündigt Konsequenzen an. Auch Friedrich Merz, der politische Pate des Verurteilten, schreibt auf Twitter: Das Urteil gegen Sharmahd sei ein "Affront". Und er kündigt an: "Die diplomatischen Beziehungen zu #Iran müssen auf die Geschäftsträger-Ebene zurückgestuft werden." Der Geschäftsträger ist ein diplomatischer Vertreter lediglich dritten Ranges. In diesem Fall würde es den Abzug der Botschafter aus dem jeweiligen Land bedeuten.