Seit fast 900 Tagen sitzt der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd in Isolationshaft. Als Regimekritiker in der Diaspora ist er der iranischen Regierung ein Dorn im Auge. Die Familie kommt in den 1980er Jahren nach Deutschland, lebt 16 Jahre in Hannover, zieht 2003 in den US-Bundesstaat Kalifornien. Dort engagiert sich Sharmahd in der monarchistischen Exil-Oppositionsgruppe Tondar, betreibt unter anderem den Sender "Radio Tondar" mit, um regimekritischen Stimmen eine Plattform zu bieten.