Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jerofejews Buch "Der große Gopnik" In seinem aktuellen Roman "Der große Gopnik" zeichnet Jerofejew ein Psychogramm der russischen Gesellschaft und stellt eine fatale Übereinstimmung zwischen Herrscher und Volk fest. Als Gopnik bezeichnet man in Russland in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Halbstarke und Hinterhof-Rowdys. Einer von ihnen hat es in Jerofejews Buch bis in den Kreml geschafft und ist zum großen Gopnik geworden.

Warum hat Putin in Russland nach wie vor so viele Menschen hinter sich?

In Russland gibt es nicht deshalb eine Menge Gopniks, weil die Menschen dort schlecht sind, sondern, weil es so viele so schwer hatten und zum Teil noch haben. Ein Gopnik ist ein Mensch, der unter harten Bedingungen überleben will. Dabei wird er zum Sadisten, zum Rowdy, der das Messer zieht.

Wie viele russische Menschen das genau betrifft, fällt mir schwer zu sagen. Aber es sind Millionen, die diesem großen Gopnik gleichen, der nur eins will: überleben, seine Macht behalten und Größe demonstrieren. Den vielen kleinen Gopniks ist das alles ganz egal – Krieg oder nicht, der eine Herrscher oder ein anderer. Sie sind es gewöhnt, sich an jedes System anzupassen, um zu überleben. Aber es ist jetzt mit Putin einer an der Macht, der ihnen psychologisch gleicht.

So endet "Der große Gopnik" Jerofejews Buch endet mit der düsteren Vision des Weltuntergangs im atomaren Inferno: "Zu uns herein stürmt mit einem Schrei der Große Gopnik mit nacktem Oberkörper. Und mit Atomköfferchen. 'Ich befehle!' Alle starren ihn an. 'Die Feinde vernichten! Zuallererst London. Auf Nimmerwiedersehen. Ziel: Washington. Ziel: Paris: Ziel: Berlin! Und dieses Warschau da! Feuer frei! Super!' Er stampft komisch mit dem Fuß auf. Stille. 'He, was schreit ihr denn nicht hurra?' Stille. 'Sieg! Die westliche Welt ist komplett vernichtet!!! Hurra!' Schweigen."

So endet Ihr Roman "Der große Gopnik". Tatsächlich sagen Sie aber, dass Sie nicht an ein solches Szenario, sondern vielmehr an ein baldiges Ende zumindest des heißen Krieges in der Ukraine glauben. Warum?

Bildrechte: IMAGO/Jürgen Heinrich Es wird in Russland bald – so wie nach der Stalinzeit – ein Tauwetter geben. Denn auch unsere Eliten sind mittlerweile müde und erschöpft von all den Verboten, zum Beispiel abweichende Meinungen zu äußern oder mit Verwandten und Freunden im Westen Kontakt zu haben. Diese Eliten versuchen jetzt stärker und stärker, natürlich ganz vorsichtig, Putin zu einem Ende des Krieges zu bewegen.

