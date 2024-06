Ukraine-News Pistorius will 105 Leopard-Panzer der neusten Version 2A8 anschaffen

15:29 Uhr | Bundeswehr bestellt Rheinmetall-Artilleriemunition für 8,5 Milliarden Euro

Die Bundeswehr hat beim Rüstungskonzern Rheinmetall Artilleriemunition für bis zu 8,5 Milliarden Euro bestellt. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, wurde ein entsprechender Rahmenvertrag für die Lieferung von Artilleriemunition des Kalibers 155 Millimeter unterzeichnet. Die Bestellung dient den Angaben zufolge vor allem der Aufstockung der Lagerbestände bei der Bundeswehr und verbündeten Staaten "sowie auch der Unterstützung der Ukraine bei ihrem Abwehrkampf" gegen Russland.

09:59 Uhr | EU-Staaten einigen sich auf neues Sanktionspaket gegen Russland

Die EU-Staaten haben sich Diplomaten zufolge auf ein 14. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Es zielt den Angaben nach unter anderem darauf ab, die Umgehung von bestehenden Sanktionen zu verhindern, wie etwa beim Schiffstransport von russischem Flüssiggas. Die belgische Ratspräsidentschaft erklärt auf der Online-Plattform X, durch das neue Paket würden Schlupflöcher geschlossen und damit die Wirkung bestehender Sanktionen maximiert.

09:02 Uhr | Ukrainische Energieversorgung bei Luftangriff beschädigt

Russland hat in der Nacht Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine durchgeführt. Dabei ist unter anderem ein Wärmekraftwerk getroffen worden. Die Anlage habe "schwere Schäden" davongetragen, zudem seien drei Mitarbeiter verletzt worden, teilte der Betreiber DTEK am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge handelte es sich bereits um den siebten "massiven" Angriff auf ukrainische Energieanlagen innerhalb der vergangenen drei Monate. Der nationale ukrainische Netzbetreiber Ukrenergo erklärte, dass es in der Nacht einen "massiven Angriff auf Objekte der zivilen Energieinfrastruktur" gegeben habe. Demnach wurden Anlagen in den Regionen Winnyzja, Dnipropetrowsk, Donezk und Kiew beschädigt. Das Ausmaß müsse noch geklärt werden, hieß es weiter. Laut der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland neun Raketen und 27 Angriffsdrohnen iranischer Bauart ab. Bis auf vier Raketen wurden demnach alle Geschosse durch Luftabwehrsysteme abgeschossen.

07:23 Uhr | Russland meldet ukrainischen Drohennangriff auf Treibstofflager

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Nordkaukasus-Region Adygeja ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Brand in einem Treibstofflager ausgebrochen. Das Feuer habe rasch gelöscht werden können, teilten die Behörden mit. Auch im Treibstofflager Platonowskaja in der zentralrussischen Region Tambow sei nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen, was wahrscheinlich auf einen Drohnenangriff zurückzuführen sei, erklärte Regionalgouverneur Maxim Jegorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, die Feuerwehr sei im Einsatz.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass meldet, habe die Luftabwehr in der Nacht insgesamt 15 ukrainische Drohnen abgeschossen.

06:17 Uhr | Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea besorgt Nato-Chef

Das neue Verteidigungsbündnis zwischen Russland und Nordkorea zeigt nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die zunehmende Annäherung autoritärer Mächte und unterstreicht die Bedeutung einer geeinten Front der Demokratien. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die autoritären Mächte immer enger zusammenrücken. Sie unterstützen sich gegenseitig auf eine Art und Weise, die wir noch nie zuvor gesehen haben", sagt er bei einer Podiumsdiskussion während eines offiziellen Besuchs in Ottawa.

Bildrechte: IMAGO/CTK Photo Nordkorea habe Russland "eine enorme Menge an Munition" geliefert, während China und der Iran Moskau im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstützten. Die wachsende Nähe zwischen Russland und anderen asiatischen Staaten mache es für die Nato umso wichtiger, mit ihren Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund seien die Regierungschefs Australiens, Japans, Neuseelands und Südkoreas zu einem Nato-Gipfel im kommenden Monat nach Washington eingeladen worden.

00:10 Uhr | Selenskyj verspricht Ukrainern Lösungen für Energieprobleme

Bis zum Winter will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die wegen der systematischen russischen Angriffe derzeit katastrophale Stromversorgung im Land verbessern. "Wir bereiten Lösungen vor, um sicherer durch die Heizperiode zu kommen und den Menschen mehr Möglichkeiten zu bieten, diese in Bezug auf Energieversorgung, Engpässe und Ausfälle äußerst schwierige Zeit zu überstehen", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Kiew werde dazu auch weitere Partner mobilisieren. Details nannte der ukrainische Staatschef nicht.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Dem Land setzen dabei die Angriffe aus der Luft schwer zu. Derzeit leben die Ukrainer mit scharfen Energierationierungen. Immer wieder wird der Strom über einen längeren Zeitraum am Tag abgestellt.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Donnerstag, 20. Juni 2024