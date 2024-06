Vertreter von Wissenschaft, Beratungsstellen und Zivilgesellschaft warnen vor Kürzungen bei der Demokratiearbeit. Thüringen bewege sich auf eine Krise der Demokratie zu, sagte Romy Arnold von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus bei der Vorstellung der Aufsatzsammlung "Thüringer Zustände 2023" am Montag in Erfurt.

Ein wesentlicher Treiber für das Erstarken von rechtsextremen, rechtspopulistischen, rassistischen und antisemitischen Tendenzen in Thüringen sei die AfD , wie Autoren von "Thüringer Zustände" deutlich machten.

Mit Sorge beobachteten die Autoren eine Radikalisierung von Teilnehmern regelmäßiger Demonstrationen. Die Proteste gegen die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland seien im vergangenen Jahr kleiner, aber auch radikaler geworden. "Wir hatten in der Vergangenheit sehr viel größere Aufmärsche", sagte Arnold vom Demokratieberatungsprojekt Mobit. Diejenigen, die noch immer regelmäßig auf die Straße gingen, täten das heute vor allem aus einer allgemeinen Unzufriedenheit über die politische und gesellschaftliche Lage in Deutschland.