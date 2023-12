Neujahr 2024 Sydney erstmals mit KI-gesteuerter Mega-Lichtershow

Nur 15 Minuten später folgten die zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands. Sie liegen etwa 800 Kilometer östlich von Neuseeland und haben eine eigene Zeitzone. Nur rund 700 Einwohner leben auf zwei der zehn Inseln des Archipels. Eine Stunde nach Kiritimati feierten Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga den Jahreswechsel. In Neuseelands größter Stadt Auckland stand der 328 Meter hohe Sky Tower im Zentrum einer aufwendigen Lichtershow mit 500 Kilogramm Pyrotechnik.

Zudem gab es erstmals von künstlicher Intelligenz (KI) generierte Lichterprojektionen, die keine Luft- und Lärmverschmutzung erzeugen. Eine Million Besucher aus aller Welt wurden zu dem Spektakel in Australiens Ostküsten-Metropole erwartet, darunter auch aus Deutschland. Etwa eine Milliarde Menschen schauen sich das berühmteste Feuerwerk der Welt traditionell im Fernsehen an.

Gigantische Lichterspektakel waren auch in vielen asiatischen Metroplen geplant, darunter in Singapur, wo zahlreiche Schaulustige um 17 Uhr MEZ zum Silvester-Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet wurden. Auch 1,4 Milliarden Chinesen begrüßten zur selben Zeit das neue Jahr.