Unterdessen haben König Charles III. und seine Frau Camilla den schottischen Landsitz Balmoral verlassen, wo Königin Elizabeth II. am Donnerstag gestorben war. Die beiden fuhren zum Flughafen nach Aberdeen, von wo aus sie nach London fliegen sollten. Am Nachmittag will der König Premierministerin Liz Truss in London eine Audienz geben. Am Abend wendet sich der 73-Jährige in einer Ansprache an die Nation.



Am Samstag wird Charles III. als neuer britischer König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, soll die Zeremonie um 11 Uhr MESZ im St.-James's-Palast in London beginnen. Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschließend von weiteren Orten im Vereinigten Königreich verlesen.