Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte Aserbaidschan zum sofortigen Stopp seines militärischen Vorgehens auf. "Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren", erklärte Baerbock am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "Die Zusage Bakus, von militärischen Maßnahmen abzusehen, wurde gebrochen."